Помер відомий український тренер з волейболу Сергій Коваленко

Понеділок, 8 липня, став трагічним днем для спортивної спільноти України. У Чернівцях несподівано пішов із життя головний тренер харківської Юракадемії Сергій Коваленко.

Відомому наставнику було лише 45 років. Він також протягом довгого часу паралельно очолював студентську збірну України.

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Велика втрата для українського волейболу

Під час професійної ігрової кар'єри Сергій Коваленко був універсалом. Він виступав за харківські Юракадемію (1999-2005 роки) та Локомотив (2006-2008 роки).

У сезоні-2006/2007 ставав чемпіоном України. Також тричі здобував "срібло" та чотири рази "бронзу" в національному чемпіонаті, а ще тричі тріумфував у Кубку України

На міжнародній арені Коваленко вигравав "золото" чемпіонату Європи серед студентських команд. Причина смерті його наразі не повідомляється.

Уся волейбольна спільнота глибоко сумує з приводу втрати спеціаліста та чудового колеги. Ця людина назавжди залишиться у наших серцях. Висловлюємо щирі слова співчуття та підтримки рідним та близьким Сергія Володимировича. Нехай спочиває з миром. Вічна пам’ять, тренере,

– виразили співчуття на сторінці ПВЛУ.

Зазначимо, що Юракадемію Сергій Коваленко очолював із 2019 року. Під його керівництвом команда двічі здобувала "бронзу" в чемпіонаті України.