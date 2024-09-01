У молодому віці помер колишній футболіст ПСЖ та збірної Кот-д'Івуару Сол Бамба

Сумна подія сколихнула футбольну спільноту. У суботу, 31 серпня, перестало битися серце колишнього захисника збірної Кот-д'Івуару Сола Бамба.

Йому було лише 39 років. Останнім місцем роботи івуарійця став футбольний клуб Аданаспор.

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Трагічна подія

Бамба очолював турецьку команду з липня нинішнього року. На жаль, перед черговим матчем чемпіонату Туреччини йому стало погано й лікарі не змогли врятувати спортсмена.

Наш тренер Сулейман Бамба, який захворів перед вчорашнім матчем проти Маніси, був доставлений до університетської лікарні "Маніса Целал Баяр" і, на жаль, тут програв свою боротьбу за життя. Висловлюємо співчуття нашій громаді, особливо його родині,

– йдеться в повідомленні клубу.

Зазначимо, що Сол Бамба був вихованцем ПСЖ. Протягом ігрової кар'єри він виступав за Трабзонспор, Лестер, Палермо, Лідс, Кардіфф Сіті та інші клуби.

Важливо. У 2021 році в Бамба була виявлена неходжкінська лімфома. Гравець пройшов курс хімієтерапії, здобувши перемогу над раком, після чого повернувся на футбольне поле та провів ще один сезон за Міддлсбро.

За збірну Кот-д'Івуару Сол Бамба зіграв 46 матчів, у яких забив 1 гол. Був віцечемпіоном Кубка Африки у 2012 році, а також двічі їздив на чемпіонати світу – у 2010 та 2014 роках.