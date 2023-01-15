Помер баскетболіст збірної України Руслан Отверченко
Джерело:ФБУ
Відомий український баскетболіст Руслан Отверченко пішов з життя на 34-му році життя. Колишній гравець збірної України мав проблеми із серцем.
Сумну звістку повідомила в соцмережі Instagram колишня дружина спортсмена Ольга, а також його партнер по збірній України В'ячеслав Кравцов. Баскетболісту було лише 33 роки. Попередньою причиною смерті названо проблеми із серцем.
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Руслан Отверченко був вихованцем миколаївського баскетболу. Під час ігрової кар'єри грав за клуби української Суперліги БК Київ, БК Донецьк, Будівельник, Черкаські Мавпи та Прометей. У 2015 році виступав в іспанській Манресі.
Руслан пограв за молодіжні збірні України всіх вікових категорій та відіграв 12 матчів за національну збірну України. Допоміг "синьо-жовтим" потрапити на Євробаскет-2017.
Ігрові досягнення Руслана Отверченка
- У 2017 році Отверченко ставав чемпіоном України в складі Будівельника.
- Був фіналістом Кубка України 2017/18.
- Брав участь у Матчі зірок Суперліги та вигравав конкурс триочкових.
- За підсумками сезону 2014/15 років Руслан у складі БК Київ ставав найкращим скорером чемпіонату України.
- Визнавався найкращим молодим українським гравцем Суперліги.