Помер найкращий футболіст в історії Зорі та призер Олімпіади Анатолій Куксов

У ніч на 4 січня в окупованому Луганську на 73-му році життя помер знаменитий футболіст, чемпіон Радянського Союзу-1972 у складі ворошиловградської Зорі, бронзовий призер Олімпійських ігор-1972 в футболці збірної Радянського Союзу Анатолій Куксов.

Причини смерті не називаються. Останнім часом тренував так звану "збірну ЛНР".

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Що відомо про Анатолія Куксова

Куксов – вихованець луганської школи "Трудові резерви". Всю футбольну кар'єру він виступав за Зорю, у складі якої в 1972 році став чемпіоном СРСР. Також він двічі виходив до фіналу Кубка СРСР разом з командою з Луганська. У 1972 році Куксов став бронзовим призером Олімпіади-1972 у Мюнхені у складі збірної Радянського Союзу.

У національній збірній СРСР 1972 року зіграв 8 матчів.

Зазначимо, що після завершення кар'єри Куксов двічі очолював Зорю (1990-1993, 1997), але вагомих результатів досягти не вдалося. Також працював із запорізьким Металургом, Азовцем, Авангардом та Гірником (обидва клуби — із міста Ровеньки) та луганським Комунальником.