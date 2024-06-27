Грав на двох чемпіонатах Європи: помер ексгравець збірної України з баскетболу Микола Хряпа

Пішов з життя відомий український баскетболіст Микола Хряпа. Колишньому гравцю збірної України було 45 років.

26 червня стало відомо про смерть колишнього чемпіона України з баскетболу Миколи Хряпи. Про це повідомив у фейсбуці Денис Осипенко.

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Микола Хряпа раптово пішов з життя

Причини смерті відомого баскетболіста не повідомляються. 7 червня Миколі виповнилося 45 років.

Похорон колишнього гравця збірної України відбудеться у Києві. Початок церемонії о 14:00 на Північному кладовищі.

Що відомо про Миколу Хряпу

Микола Хряпа народився у Києві. Починаючи з сезону 1995/96 грав у Росії за саратовський Автодор. Туди його запросили разом з молодшим братом Віктором.

У 2001 році Микола повернувся в Україну. У складі БК Одеса став чемпіоном України сезону 2001/02. У тому ж сезоні був визнаний найкращим баскетболістом України за версією газети "Команда".

Потім знову грав у Росії за Урал-Грейт та УНІК, з яким вигравав Кубок чемпіонів ФІБА у 2004 році.

У складі збірної України з баскетболу брав участь у двох чемпіонатах Європи – 2001 та 2003 років.

Завершив кар'єру у 2007 році після виступів за БК Київ та Будівельник.

Молодший брат Миколи Хряпи отримав російське громадянство та виступав за ЦСКА та збірну Росії. У кількох міжнародних матчах брати навіть грали один проти одного.