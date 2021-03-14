Помер Марвін Хаглер – один з найвидатніших боксерів в історії

У США помер легендарний американський боксер, колишній абсолютний чемпіон світу Марвін Хаглер. Йому було 66 років.

13 березня Хаглер був доставлений в лікарню через проблеми з диханням і болем у грудях. Через чотири години родичам повідомили про смерть колишнього спортсмена. Точна причина смерті буде встановлена найближчим часом.

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Досягнення Марвіна Хаглера