Помер Марвін Хаглер – один з найвидатніших боксерів в історії

У США помер легендарний американський боксер, колишній абсолютний чемпіон світу Марвін Хаглер. Йому було 66 років.
13 березня Хаглер був доставлений в лікарню через проблеми з диханням і болем у грудях. Через чотири години родичам повідомили про смерть колишнього спортсмена. Точна причина смерті буде встановлена найближчим часом.
До слова Непереможний боксер Вихрист здобув яскраву перемогу над Васкесом
Досягнення Марвіна Хаглера
- Хаглер на прізвисько "Дивовижний" бився в період з 1973-го по 1987 роки. За свою кар'єру він провів 67 боїв, здобув 62 перемоги, зазнав три поразки, а ще два поєдинки завершилися внічию.
- У 1980 році Хаглер домігся максимального результату в боксі, ставши абсолютним чемпіоном світу. Він провів 12 захистів своїх титулів чемпіона світу.
- У 1987 році він зазнав поразки в бою з чемпіоном в 5 вагових категоріях Шугаром Реєм Леонардом. Перемога була присуджена Леонарду роздільним рішенням суддів і вважається однією з найбільш суперечливих в історії боксу. Після поразки Хаглер пропонував Леонарду реванш, але отримав відмову, після чого пішов з боксу і став зніматися в кіно.
- Хаглер вважається одним з найкращих середньоваговиків в історії. Раніше він визнавався боксером десятиліття (1980-ті).