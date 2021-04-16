Помер легендарний український дзюдоїст Сергій Новіков

Раптово помер олімпійський чемпіон з дзюдо Сергій Новіков. Серце легенди українського дзюдо Сергія Новікова перестало битися у ніч на 16 квітня.

Причина смерті – інсульт

Повідомляється, що останнім часом Сергій Новіков хворів. Офіційна причина смерті – інсульт. Новіков помер на 72 році життя.

До слова У Латвії застрелили футбольного агента, який представляв інтереси українців

Досягнення Новікова

Він виступав у надважкій вазі та був вихованцем засновника українського дзюдо Ярослава Волощука.

Новіков – олімпійський чемпіон ігор у Монреалі у 1976 році, володар срібла та бронзи чемпіонатів світу, восьми нагород особистих чемпіонатів Європи, триразовий чемпіон Європи серед команд у складі збірної СРСР.

Найяскравіших перемог на міжнародній арені здобував у 1970 – 1980 роках. Завершив кар'єру після Олімпіади-1980 у Москві. Останніми роками розвивав універсальний бій.

Новіков народився у Москві та проживав у Росії. Тренувався у Києві у спортивному товаристві "Динамо". Закінчив у 1972 Київський інститут фізичної культури, згодом закінчив київську Академію МВС.