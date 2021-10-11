Помер легендарний футболіст Динамо та Карпат Анатолій Сучков

У неділю, 10 жовтня, на 86-му році життя перестало битися серце колишнього футболіста та селекціонера київського Динамо, першого чемпіона СРСР у складі української команди Анатолія Сучкова.

Про це повідомляє пресслужба Динамо. Причини смерті не уточняються.

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Хто такий Анатолій Сучков

Сучков перші кроки у професійному футболі робив в запорізькому Металургу. У 1958 році він провів кілька матчів за московський Спартак, після чого перейшов в Динамо. У період з 1959 року по 1964 рік захисник провів більше сотні матчів за "біло-синіх", будучи причетним до історичного успіху – чемпіонства СРСР-1961. Сучков завершував кар'єру футболіста у львівських Карпатах (1964 – 1966 роки).



Анатолій Сучков (другий зліва) / Фото з архіву Динамо

Завершивши кар'єру в 32 роки, Сучков спробував себе на тренерському містку, але в цій справі у нього не склалося. Повернувшись в Динамо в 1974 році, Сучков досяг успіху на посаді селекціонера. Зокрема, за його рекомендацією в команду були запрошені Анатолій Дем'яненко, Василь Рац, Олександр Хапсаліс, Андрій Баль, Сергій Балтача, Вадим Євтушенко, Сергій Юран, Олег Кузнецов та багато інших.

В кінці 90-х – початку 2000-х, Сучков "відкрив" для Динамо марокканця Бадра Ель-Каддурі, румунів Флоріна Черната і Тіберіу Гіоане, серба Горана Гавранчича, бразильців Родолфо і Корреа. Правда, Анатолій Андрійович завжди вважав за потрібне уточнювати: "Їх рекомендував не особисто я, а весь наш відділ селекції".