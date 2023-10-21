Помер легендарний чемпіон світу Боббі Чарльтон

У віці 86 років помер один з найвідоміших футболістів світу Боббі Чарльтон. У складі збірної Англії в 1966 році він ставав чемпіоном світу.

Футбольний клуб Манчестер Юнайтед повідомив про смерть легендарного Боббі Чарльтона. Одному з найвідоміших футболістів світу було 86 років.

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Велика втрата світового футболу

Сер Боббі був героєм мільйонів – не лише у Манчестері та Великій Британії, але скрізь у світі, де грають у футбол. Ним захоплювалися як за його бездоганну спортивну поведінку та честь, так і за його визначні якості футболіста. Сера Боббі завжди пам'ятатимуть як гіганта футболу,

– йдеться в заяві клубу.

Помер Боббі Чарльтон / instagram.com/manchesterunited

Футбольний шлях Боббі Чарльтона

Боббі Чарльтон був вихованцем клубної академії Манчестер Юнайтед. За "червоних дияволів" він провів більшу частину своєї кар'єри. Гру Боббі Чарльтона відрізняла вишукана техніка, дриблінг та потужний дальній удар.

Атакувальний хавбек зіграв за Манчестер Юнайтед 606 матчів, у яких забив 199 голів. Разом з МЮ він тричі вигравав чемпіонат Англії (1957, 1965, 1967) та ставав володарем Кубка чемпіонів 1968 року. Він вижив після страшної авіакатастрофи 1958 року, коли загинула половина команди Манчестер Юнайтед.

У 1966 році Боббі Чарльтон в складі збірної Англії став чемпіоном світу. В тому ж році хавбек МЮ був нагороджений "Золотим м'ячем". Тривалий час Сер Боббі був рекордсменом "трьох левів" за кількістю зіграних матчів – 106 та забитих голів – 49.

У листопаді 2020 року у Боббі Чарльтона було діагностовано деменцію. Смертельна хвороба забрала його життя.