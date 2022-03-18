Помер колишній півзахисник Шахтаря Олексій Бахарєв
18 березня 2022 , 14:40Читать новость на русском
Джерело:сайт Шахтаря
Футбольна родина донецького Шахтаря зазнала втрати. На 46-му році життя помер колишній півзахисник "гірників" Олексій Бахарєв.
Втрата у родині Шахтаря
Сумну звістку донецький клуб повідомив 18 березня у своїх соцмережах та офіційному сайті. Останні роки Олексій Бахарєв працював у структурі Академії Шахтаря.
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Серце колишнього футболіста та дитячого тренера зупинилось на 46-му році життя.
Помер Олексій Бахарєв / Фото Шахтаря
Кар'єра Олексія Бахарєва
- Протягом своєї футбольної кар'єри грав у Росії та Україні. У рідній країні відомий за виступами у Шахтарі.
- Виступав за "гірників"з перервами з 1998 по 2006 роки.
- Загалом провів у футболці донецького клубу 177 матчів, забив 13 м'ячів, двічі вигравав чемпіонат України, а також тричі виборював Кубок України.
- Закінчував кар'єру у російському Факелі. Повішав бутси на цвях на початку 2010-го.