Помер колишній півзахисник Шахтаря Олексій Бахарєв

Футбольна родина донецького Шахтаря зазнала втрати. На 46-му році життя помер колишній півзахисник "гірників" Олексій Бахарєв.

Втрата у родині Шахтаря

Сумну звістку донецький клуб повідомив 18 березня у своїх соцмережах та офіційному сайті. Останні роки Олексій Бахарєв працював у структурі Академії Шахтаря.

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Серце колишнього футболіста та дитячого тренера зупинилось на 46-му році життя.



Помер Олексій Бахарєв / Фото Шахтаря

Кар'єра Олексія Бахарєва

Протягом своєї футбольної кар'єри грав у Росії та Україні. У рідній країні відомий за виступами у Шахтарі.

Виступав за "гірників"з перервами з 1998 по 2006 роки.

Загалом провів у футболці донецького клубу 177 матчів, забив 13 м'ячів, двічі вигравав чемпіонат України, а також тричі виборював Кубок України.

Закінчував кар'єру у російському Факелі. Повішав бутси на цвях на початку 2010-го.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Дмитра, і всім українцям, що загинули від рук рашистських військ.