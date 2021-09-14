Помер дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Сєдих – його світовий рекорд тримається 35 років

Дворазовий олімпійський чемпіон в метанні молота Юрій Сєдих помер 14 вересня 2021 року. Йому було 66 років.

Юрій Сєдих народився 11 червня 1955 в російському Новочеркаську. 1967 року розпочав заняття легкою атлетикою. У 1972 році вступив у Київський інститут фізкультури, тому вважається вихованцем київської школи метання молота. Юрій Сєдих виграв всі головні медалі в кар’єрі й установив світовий рекорд, коли жив і тренувався в Україні.

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У 1976 році виграв свою першу Олімпіаду в Монреалі. У 1980 році захисти свій чемпіонський титул на Олімпіаді в Москві. Олімпіаду-1984 в Лос-Анджелесі він пропускав через бойкот СРСР, а в Сеулі-1988 став срібним призером.

Також тричі ставав чемпіоном Європи – у 1978, 1982 та 1986 році. Саме в 1986 році під час змагань у Штутгарті метнув молот на 86,74 метра, встановивши світовий рекорд. За 35 років його так ніхто і не зміг перевершити – рекорд тримається і досі.

Переможцем чемпіонату світу Сєдих став лише одного разу – в 1991 році.

У 2013 році Юрія Георгійовича було введено до Зали слави Всесвітньої легкої атлетики.

На початку 1990-х з другою дружиною Наталією Лисовською (олімпійська переможниця в метанні ядра в Сеулі-1988) перебрався до Франції. Жив у Парижі, викладаючи фізкультуру в коледжах та університеті. Їхня донька Алексія, яка народилася у 1993 році, у 2010 році стала чемпіонкою літніх юнацьких Олімпійських ігор в метанні молота, представляючи Францію.