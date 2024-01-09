"Спогади про нього – у серці": причина несподіваної смерті ексгравця збірної України Шершуна

Українську футбольну спільноту 8 січня сколихнула жахлива звістка. Зупинилось серце колишнього футболіста збірної України та Дніпра Богдана Шершуна.

Причину смерті Богдана Шершуна, якому було лише 42 роки, не повідомляли. Прессекретар збірної України з футболу Олександр Гливинський теж сповістив моторошну новину та висловив свої співчуття.

До теми Колишній футболіст збірної України Богдан Шершун помер у віці 42 років

Чому помер Богдан Шершун, якому було лише 42 роки

Представник національної команди країни повідомив, що колишній футболіст Волині довгий час лікувався та боровся за життя за кордоном.

Важко повірити, але це, на жаль, правда. Богдан тривалий час лікувався за кордоном, боровся за життя, але … Вкотре переконуюся про цінність кожної миті, яка дається нам у цьому житті… Богдан був надзвичайно світлою людиною: поміркованою, розважливою, вихованою… Спогади про нього – у серці. Спочивай з миром, Друже! Вічна Пам’ять… Царство Небесне!

– написав Гливинський у своїх соцмережах.

8 січня можна назвати чорним днем для футбольної спільноти. Окрім Шершуна наш світ покинув легендарний Франц Бекенбауер. Його серце зупинилось у віці 78 років.

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