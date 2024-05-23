Мріяв стати новим Анджеєм Голотою: в Америці трагічно помер непереможений боксер

У віці 30 років пішов у засвіти американський боксер польського походження Нік Мазурек. Йому пророкували блискучу кар'єру в королівському дивізіоні.

Сумна звістка надійшла з американського Чикаго. Там у віці 30 років помер колишній боксер хевівейту Нік Мазурек.

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Загадкова смерть 30-річного боксера

Звістку про смерть Мазурека повідомив журналіст Пшемислав Гарчарчик. У дописі він зазначив, що молодий хлопець трагічно загинув.

"Ми ніколи не знаємо, що відбувається за зачиненими дверима чужого світу", – загадково написав Гарчарчик.

Що відомо про Ніка Мазурека

Мазурек був американцем польського походження. Його мати Марлен походила з Сицилії, а сім'я батька – з Варшави.

З 16 років він перебував під опікою Сема Колонни – колишнього тренера легендарного польського боксера Анджея Голоти.

Під час одного з інтерв'ю Мазурек розповідав, що захоплюється Голотою. Нік мріяв перевершити досягнення польського супертяжа та виграти пояс чемпіона світу.

На професійному рівні Мазурек дебютував у 2015 році. Він виграв 9 боїв з 9. На аматорському рівні здобув 44 перемог та зазнав 6 поразок.

Мазурек залишив бокс у 2018 році. Це сталося після того, як його ошукав нечесний промоутер. Після цього він більше не повертався на боксерський ринг.