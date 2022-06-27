Польський тенісист віддаватиме 100 євро на допомогу Україні за кожен ейс на Вімблдоні

Губерт Гуркач відзначився красивим жестом у бік України. Польський тенісист вирішив використати свою участь на Вімблдоні-2022 на благо українського народу.

Поляки не перестають приємно дивувати

27 червня стартує найстаріший тенісний турнір Вімблдон. На британський корт у Лондоні вийдуть найкращі 128 тенісисток та така ж кількість тенісистів, щоб вступити у боротьбу за престижний трофей. Учасники поділились нібито на два табори – ті, що підтримують Україну та ті, що захищають відсторонених від турніру росіян та білорусів.

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Після Іги Швьотек український народ підтримав інший польський тенісист Губерт Гуркач. 25-річний спортсмен вирішив допомогти українцям, які продовжують страждати від війни проти Росії. Гуркач через свою гру спробує зібрати кошти для народу України.

За кожен зроблений ейс тенісист жертвуватиме українцям 100 євро. Про це він написав у своїх соцмережах. Губерт зауважив, що сподівається зробити на Вімблдоні якомога більше подач на виліт.

Що відомо про Губерта Гуркача

Губерт Гуркач – 10-та ракетка світу у рейтингу ATP.

У нинішньому сезоні 25-річний тенісист здобув 28 перемог при 11 поразках. Поляк завоював один трофей та заробив понад два мільйони доларів призовими.

Загалом за кар'єру ставав переможцем п'яти турнірів.

На Вімблдоні-2022, який триватиме з 27 червня по 10 липня, участь братимуть українські тенісистки – Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. У чоловічому розряді жоден українець не відібрався через кваліфікацію.