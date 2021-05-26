Польські фанати побили вболівальників Манчестер Юнайтед перед фіналом Ліги Європи: відео

У середу, 26 травня, англійський манчестер юнайтед зіграє у фіналі Ліги Європи. Матч відбудеться в польському Гданську. Напередодні гри польські фанати побили вболівальників з Англії.

Напад стався ввечері 25 травня, коли вболівальники Манчестер Юнайтед відпочивали в одному з барів Гданська. Раптово з'явилися люди в темному одязі зі скандуваннями та розпочали бійку. Після них в барі залишився розгардіяш з перевернутими столами та стільцями.

Варте уваги Хто візьме трофей Ліги Європи – Вільярреал чи Манчестер Юнайтед: прогноз на фінал

Повідомляється, що троє англійських вболівальників отримали легкі травми. Усім постраждалим надавали допомогу працівники Манчестер Юнайтед.

Цілком ймовірно, що на англійських вболівальників напали фанати гданської Лехії.

Манчестер Юнайтед на фінал ліги Європи отримав квоту у дві тисячі квитків. Половина вболівальників прибула до Польщі за день до матчу. Решта мають приїхати в день фіналу.

Фінал Ліги Європи Манчестер Юнайтед – Вільярреал відбудеться в середу, 26 травня. Початок о 22:00.