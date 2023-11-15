Лехія підтвердила проведення "таємничого" спарингу зі збірною України, який не хотів Ребров
Джерело:Лехія
Національна збірна України під керівництвом Сергія Реброва наполегливо тренується до вирішального матчу відбору Євро-2024 проти Італії. В рамках підготовки "синьо-жовті" зіграють товариський поєдинок з польською Лехією.
Про "таємничий" спаринг не було офіційного повідомлення в УАФ. Однак польська Лехія анонсувала товариський поєдинок зі збірною України.
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За інформацією Лехії, матч відбудеться у четвер, 16 листопада, в закритому режимі. Команди гратимуть на домашній арені клуба з Гданська – Polsat Plus Arena. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Матч збірна Україна – Лехія / ФК Лехія
Нагадаємо, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров вважав, що цей спаринг не потрібен його підопічним. Проте на проведенні товариського поєдинку наполягав УЄФА. Адже наступного дня суперник українців в останньому матчі відбору збірна Італії гратиме проти Північної Македонії. Щоб обидві команди були в рівних умовах, підопічні Реброва зіграють товариський спаринг.
За умовами сторін команди зможуть провести по 10 замін. Тож Ребров матиме змогу передивитися дебютантів збірної – Максима Таловєрова (ЛАСК) та Владислава Дубінчака (Динамо).
Що відомо про суперника збірної України
- Лехія представляє місто Гданськ. Наразі команда грає в другому дивізіоні Польщі.
- У 15 матчах сезону 2023/24 Лехія набрала 26 балів.
- У складі польського клубу виступає три українських легіонери: голкіпер Богдан Сарнавський та півзахисники Іван Желізко та Максим Хлань.