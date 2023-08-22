Не такого чекали від сусідів: У Польщі сімнадцять ультрасів побили й пограбували двох українців

Польські футбольні вболівальники вкотре перейшли межу. Віддані фанати раніше уже виступали проти України.

У Польщі сімнадцять ультрасів побили двох українців. Футбольні фанати зробили злочин без жодних на те підстав.

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Переходять усі межі

Двоє громадян України потрапили у жахливу ситуацію в Польщі. Інцидент трапився у місті Каменець-Зомбковицький, котре розташоване на південному заході країни. Угрупування найактивніших футбольних фанатів побили та пограбували українців. Найгірше те, що ультраси не мале жодних підстав, аби скоїти злочин, тобто потерпілі стали жертвами "випадку".

Правоохоронці встановили, що група із сімнадцяти чоловіків, які мешкають у тамтешньому районі, прийшли до оселі, де мешкають двоє українців віком 18 та 44 роки. Футбольні вболівальник були озброєні кийками, палицями, трубами та мачете, а також хокейною ключкою. До того ж після побиття польські фанати пограбували громадян України, забравши в них понад 4000 злотих.

Без жодних на те підстав вони почали погрожувати й бити 44 і 18-річних чоловіків лише через їхню національність. Ударів вони завдавали небезпечними предметами, які принесли з собою спеціально для цього,

– зазначила представниця тамтешньої поліції Катежини Мазурек.

Місцеві правохоронці у свою чергу уже встигли встановити особи усіх причетних до злочину. Шістьох із ультрасів затримали, одного з низ заарештували, а решта перебуває під наглядом поліції. Також Кетижини Мазурек зазначила, що у справі плануються подальші арешти.