У Польщі парашутист приземлився на футбольне поле та перервав матч: відео

Поки всі в очікуванні чемпіонату Європи у Польщі стався нерядовий інцидент під час футбольного матчу. Гру перервав парашутист, який приземлився на поле.

Арбітр покарав парашутиста

Незвична для футболу подія сталася у 4 лізі Польщі, коли зустрічалися команди ZKS Olimpia Elbląg та Pisa Primavera Barczewo.

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Поєдинок був перерваний на 66 хвилині, коли раптово на футбольне поле приземлився парашутист. Момент приземлення зумів зафіксувати чоловік, який вів трансляцію поєдинку.

Через хвилину після успішного приземлення парашутиста арбітр вирішив його "покарати". Рефері продемонстрував непроханому гостю гірчичник.

Після цього поєдинок продовжився.