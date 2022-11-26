Польща забила сенсації ЧС-2022 Саудівській Аравії, яка через хвилину не реалізувала пенальті

У суботу, 26 листопада, збірна Польщі зустрічається з Саудівською Аравією у другому турі групового раунду ЧС-2022. Поляки відкрили рахунок у першому таймі.

Збірна Польщі краще розпочала другий матч чергового ігрового дня чемпіонату світу у Катарі. На 39-й хвилині поляки розмочили нулі на табло, пише 24 канал.

Читайте також Туніс зазнав першої поразки на ЧС-2022 від Австралії: відео переможного голу

Перший гол поляків на Мундіалі

Рахунок 1:0 зробив Зелінський після класної комбінації. Левандовський відіграв у цьому епізоді до останнього. Він був першим на м'ячі у дуелі з голкіпером, правою дістав його на межі футбольного поля, а лівою віддав під удар Зелінського.

Пйотр ударом в один дотик потужно пробив по воротах саудитів.

Це десятий гол Зелінського у футболці національної команди та перший на Мундіалі у Катарі.

Вже у наступній атаці Саудівська Аравія не змогла переграти голкіпера Польщу в 11-метровій дуелі.

Відео голу Польщі