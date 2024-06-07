"Україна у цій зустрічі нас не дуже цікавить": тренер збірної Польщі про гру з командою Реброва

У п'ятницю, 7 червня, збірні Польщі та України проведуть лобову товариську зустріч у рамках підготовки до Євро-2024. Головний тренер поляків Міхал Пробєж оцінив синьо-жовтого суперника.

Наставник польської національної команди одразу запевнив, що перед ним постав складний вибір із визначенням фінальної заявки на Євро-2024. Також Міхал Пробєж відзначив важливість товариського матчу проти України у рамках підготовки його команди до фінальної частини чемпіонату Європи.

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Що сказав тренер Польщі перед грою

Тренер поляків заговорив про результати команди у майбутній грі.

"Ми спостерігаємо за гравцями, аналізуємо скільки вони зіграли. Ми мінімізуємо ймовірність можливих травм. Цей матч для нас дуже важливий, тому що ми хочемо досягти хорошого результату та зробити все, щоб добре підготуватися, але це один із етапів підготовки до Євро", – заявив коуч Польщі.

Головний тренер поляків розповів, що Україна у першому своєму товариському матчі відпрацьовувала майбутню гру проти Бельгії на Євро.

Вона рідко віддає м'яч, а у матчі з Німеччиною вона його віддала. Україна у цій зустрічі нас не дуже цікавить. Ми хочемо постійно покращувати свій стиль гри. Ми, звісно, ​​не відмовимося від своєї гри під час Євро. Ми хочемо бути командою, яка грає агресивно, вміє тримати м'яч та перемагати,

– додав Пробєж.

Товариська гра Польща – Україна відбудеться 7 червня о 21:45 (за київським часом) на "Національному стадіоні" у Варшаві.

Це буде один із двох контрольних спарингів поляків під час підготовки до Євро-2024. Ще один матч збірної Польщі запланований на 10 червня, коли вона зіграє проти Туреччини.

В України теж буде ще одна гра. У ній підопічні Сергія Реброва зустрінуться із Молдовою (11 червня).