Левандовський поведе Польщу до перемоги: прогноз на матч Євро-2020 зі Словаччиною

Польща 14 червня зіграє проти Словаччини у групі E. Букмекери дали прогноз на поєдинок 1-го туру чемпіонату Європи-2020 з футболу.

Поляки спробують переграти суперника

Польща показала гарну гру у відборі Євро-2020 та з першого місця вийшла у фінальну частину турніру. Поляки вчетверте поспіль виступлять у фінальній першості чемпіонату Європи.

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Найкращий результат польська збірна показувала у 2016 році, коли дійшла до чвертьфіналу змагань. Словаччина ж вийшла на Євро-2020 з третього місця групи Е. Для них це Євро буде другим в історії. Дебютний чемпіонат Європи був якраз у 2016 році. Тоді вони дійшли до 1/8 фіналу.

Польща та Словаччина 7 разів зустрічались на одному полі. Тут в активі поляків 2 перемоги, а чотири рази святкували звитягу словаки. Ще один поєдинок завершувався мировою.

Найрозгромніші рахунки в дуелях цих збірних були зафіксовані в 1995 році, коли в рамках відбору Євро-1996 спочатку Польща розгромила Словаччину (5:0), а потім словаки взяли реванш і перемогли поляків (4:1).

Що прогнозують букмекери Favbet

Матч Польща – Словаччина відбудеться у понеділок, 14 червня. Старт зустрічі о 19:00.

Перемогу віддають полякам – 1,84. До стартової звитяги команду поведе лідер збірної Польщі та один із найкращих нападників світу Роберт Левандовський. Звитяга Словаччина, яка може стати п'ятою в історії протистоянь цих збірних, оцінена у 5,20. Нічия – 3,40.

На подвійний шанс перемога Польщі або нічия можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,20. На звитягу Словаччини або нічию – 2,07.

Експерти схиляються до того, що господарі матчу святкуватимуть перемогу з рахунком 1:0 або 2:0 – 4,70 та 6,10 відповідно. На бодай мінімальну перемогу Словаччини (0:1) – 9,20.

Букмекери без вагань віддали Левандовському найкращі коефіцієнти на гол – 2,10. На результативний постріл захисника польської збірної та київського Динамо Томаша Кендзьори стоїть коефіцієнт 10.