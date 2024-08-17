Польща націлена подати заявку на проведення Олімпади в найближчі 20 років

Уряд Польщі хоче провести в країні Олімпійські ігри. Дональд Туск бажає, щоб країна прийняла турнір у 2040 або 2044 році.

Уряд Польщі хоче, щоб країна прийняла Олімпійські ігри найближчі 20 років. Країна хоче повторити фурор, який спричинило Євро-2012.

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Олімпіада в Польщі

Прем'єр-міністр країни Дональд Туск зауважив, що чемпіонат Європи, який вони проводили спільно з Україною досі згадується європейськими партнерами, як організаційний шедевр і польська інфраструктура вже готова до прийняття Олімпійських ігор.

Реальна перспектива, з урахуванням попередніх рішень, зобов'язань і декларацій Міжнародного олімпійського комітету, – це 2040 або 2044 рік,

– розповів польський посадовець.

Міністр спорту Польщі, Славомір Нітрас, також повідомив, що країна готова приймати Олімпіаду і має частину готової інфраструктури і зовсім скоро має намір представити проєкт розвитку польського спорту та додав, що стратегія буде розрахована до 2040 року, з метою підготовки Польщі до проведення Олімпійських ігор.

"Я сподіваюся, що зиму, весну наступного року ми проведемо у серйозній дискусії зі спортивною спільнотою про те, як зробити так, щоб Олімпіада в Польщі відбулася, була успішною і стала рушієм не тільки для спорту, але й для Польщі в цілому, як це сталося з Євро-2012", – сказав Нітрас.

Відзначимо, що Польща ще ніколи не була господаркою Олімпійських ігор.