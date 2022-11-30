Неймовірний Щенсни відбив другий пенальті на ЧС-2022: жертвою поляка став Мессі – відео

Кіпер збірної Польщі досі не пропускає на катарському Мундіалі, хоча в його ворота призначали вже два пенальті. Цього разу Войцех потягнув удар самого Мессі.

Аргентина та Польща зустрічаються у матчі 3 туру групового раунду ЧС-2022, пише 24 канал. Команди борються за вихід в 1/8 фіналу турніру в матчі, де Мессі та компанії потрібна перемога.

Слідкуйте з нами Аргентина – Польща: онлайн-трансляція вирішального матчу за вихід в плей-офф ЧС-2022

У першому таймі "альбіселесте" були активнішими, але захист поляків був на висоті. Ключовий момент тайму виник перед перервою. На 38 хвилині Щенсни у стрибку заїхав кулаком Мессі по обличчю у своєму майданчику.

Суддя після перегляду VAR призначив пенальті. Проте воротар Ювентуса здійснив неймовірний сейв, витягнувши постріл того таки Лео з лівого від себе кута.

Відео сейву Щенсни з пенальті:

Для Щенсни це вже другий відбитий пенальті на цьому турнірі. У минулому турі Войцех потягнув удар аравійця Аль-Давсарі, чим допоміг своїй команді здобути перемогу. Після першого тайму рахунок в матчі Польща – Аргентина не відкритий.