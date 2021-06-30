Поліція затримала вболівальницю, яка спричинила масове падіння велосипедистів на "Тур де Франс"

Поліція затримала жінку, яку підозрюють у тому, шо вона з необережності призвела до падіння велосипедистів на першому етапі "Тур де Франс". Їй загрожує покарання від штрафу до тюремного ув'язнення.

Нещасний випадок стався в суботу, 26 червня, на першому етапі "Тур де Франс". За 45 кілометрів до фінішу одна з вболівальниць вийшла доволі близько до дороги, по якій рухався пелетон. Вона стояла спиною до велосипедистів, а в руках тримала картонну табличку з написом "Allez Opi Omi" (це суміш французької та німецької, яку можна перекласти як "Вперед дідусь та бабуся"). Саме в неї і вдарився перший велосипедист Тоні Мартін. Після зіткнення він впав на дорогу, а за ним почали падати й решта велосипедистів, які не зуміли уникнути зіткнення.

Загалом внаслідок цього падіння постраждало близько 50 велосипедистів. Один з них – Яша Зюттерлін – був змушений знятися з перегонів через отримані травми. Гонку довелося перервати на деякий час, щоб медики надали усім допомогу.

На наступний день французька поліція розпочала розслідування. Правоохоронці попросили допомоги в розшуку жінки, яка спричинила аварію.

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Французьке видання RTL пише, що поліція затримала жінку. Зараз вона перебуває під вартою. Їй загрожує штраф у розмірі 1500 євро. Хоча покарання може бути і більше, якщо Яша Зюттерлін вирішить теж подати позов. Тоді покаранням може бути і ув'язнення на один рік.