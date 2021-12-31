Поліція організувала зустріч юному вболівальнику з Циганковим: його тато загиблий правоохоронець

Столичні поліцейські здійснили мрію 9-річного Данилка про знайомство з гравцем футбольного клубу Динамо Віктором Циганковим.

Напередодні Дня святого Миколая керівництво Головного управління поліції Києва зустрічалося із сім’ями загиблих правоохоронців. Дітки написали листи, в яких розповіли про свої бажання та подарунки, на які чекають під ялинкою.

Серед них 9-річний Данилко, який написав, що мріє отримати футболку з автографом свого кумира – гравця футбольного клубу Динамо та збірної України Віктора Циганкова. Сам школяр вже два роки займається футболом.

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Столичні поліцейські вирішили здійснити мрію Данилка та не просто подарувати йому футболку з автографом, а й познайомити його із зіркою українського футболу Віктором Циганковим.

Правоохоронці запросили школяра до столичного главку, де несподіванкою для нього стала зустріч з Віктором Циганковим. Футболіст привітав маленького фаната з Новим роком та подарував футболку зі своїм автографом.

Також поліцейські подарували омріяні подарунки й іншим діткам, татусі яких загинули під час виконання службових обов’язків.



Діти загиблих правоохоронців отримали подарунки на Новий рік / Фото Поліції Києва