Поповнення у "зграї": Полісся підписало легіонера із Шахтаря – відео

Житомирське Полісся, попри зачинене трансферне вікно, знайшло спосіб підсилити команду. "Вовки" додали глибини своєму складу завдяки підписанню контракту із бразильським правим захисником.

Угоду з новачком Української Прем'єр-ліги уклав Лукас Тейлор. Вона розрахована до кінця сезону-2023/2024.

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Досвідчений новачок

До 1 вересня бразилець був на контракті з донецьким Шахтарем, після чого отримав статус вільного агента. 28-річний футболіст має значний досвід виступів в Україні. Він грав за футбольний клуб Львів, Дніпро-1 та донецький Шахтар.

Твкож виступав за різні колективи на батьківщині у Бразилії, а в Європі грав за португальський Ешторіл-Прая та грецький ПАОК. Проте у жодній із команд не зміг затриматися надовго. Максимальну кількість матчів за один клуб, яку провів Лукас Тейлор – це 30 поєдинків у складі чинного віцечемпіона УПЛ.

Дивіться відео з презентацією Лукаса Тейлора

. Дебютувати бразильський новачок Полісся за нову команду може вже 22 жовтня. У цей день житомирський клуб, який посідає друге місце у таблиці УПЛ, на виїзді гратиме з полтавською Ворсклою. Старт поєдинку запланований на 15:00.