Полісся здобуло перемогу в битві дебютантів УПЛ завдяки крутій гарматі новачка з Бразилії: відео

Команда Юрія Калитвинцева домінувала у зустрічі із ЛНЗ та забезпечила собі перемогу навіть у меншості. Для житомирців це друга вікторія на рівні УПЛ.

ЛНЗ – Полісся 1:2

Голи: Шестаков, 88 – Аріельсон, 51, Кушніренко, 84.

В чемпіонаті України 2023-2024 розпочався четвертий тур УПЛ. У стартовій зустрічі вікенду між собою зійшлись абсолютні новачки еліти – ЛНЗ приймав Полісся, пише 24 канал.

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Обидва клуби здобули лише по одній перемозі на старті при двох поразках. Особливо для Полісся це можна назвати невдачею, адже житомирці мають боротися за путівку в єврокубки.

З перших хвилин за гостей вийшов нещодавній новачок Аріельсон, який змінив головного голеадора клубу Будківського. Перша половина зустрічі проходила під диктовку підопічних Калитвинцева, але у ствір був нанесений лише один постріл.

Вийти вперед Полісся змогло на початку другого тайму. Дебютним голом за команду відзначився той же Аріельсон, який прийняв м'яч на підступах до карного майданчика та дальнім пострілом зряче вразив ворота Пенькова.

Проте вже за дві хвилини гості залишились у меншості, Шаповал заробив друге попередження. Це змусило житоирців віддати м'яч ЛНЗ, але підопічні Ковпака не створювали реальної загрози воротам Бойка.

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Натомість Поліссю вдалось забити вдруге. Після подачі зі стандарту Кушніренко головою прошив кіпера суперника. ЛНЗ все ж вдалось розмочити рахунок, Шестаков вдало відгукнувся на подачу з флангу.

Однак можливості зрівняти рахунок у черкасців вже не було. Полісся здобуває другу перемогу в сезоні та підіймається на тимчасове сьоме місце. У наступному турі житомирці гратимуть проти Олександрії, тоді як ЛНЗ прийматиме Металіст 1925.