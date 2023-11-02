Щаслива футбольна лотерея для "вовків": Полісся в серії пенальті перемогло Олександрію

У четвер, 2 листопада, в Житомирі відбувся матч Кубка України між місцевим Поліссям та Олександрією. Напружений чвертьфінальний поєдинок завершився перемогою команди Юрія Калітвінцева.

Полісся – Олександрія 0:0 (по пен 4:3)

Команда Руслана Ротаня востаннє перемагала ще наприкінці вересня, коли в 1/8 фіналу Кубка України мінімально обіграла львівський Рух (1:0). Натомість Полісся дуже впевнено виступає в чемпіонаті та ставить амбітні завдання на кубковий турнір, пише 24 Канал.

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Фартова серія пенальті для Полісся

Головний тренер "вовків" Юрій Калітвінцев провів незначну ротацію складу, залишивши на лаві запасних лідерів Макуану та Аріелсона. Також не зміг взяти участь в поєдинку форвард Пилип Будківський, який заліковує травму.

В першому таймі більше володіли м'ячем господарі. У гостей дуже активно грав на лівому фланзі Шулянський, який створював напругу біля воріт Бойка. Гравці Полісся непогано комбінували, але практично не створили гольових моментів.

Тож не дивно, що в другому таймі у господарів на полі з'явився Макуана, який замінив Янакова. Ця заміна значно пожвавила гру в атаці "вовків". На 69-й хвилині матчу конголезець вийшов на побачення з голкіпером "містян", але не зумів обіграти досвідченого Микиту Шевченка.

Основний час так і завершився без забитих м'ячів. В овертаймі стовідсоткову нагоду відзначитись втратив Аріелсон, який відгукнувся на пас Смолякова. Фінальний штурм "вовків" теж завершився нічим.

Переможець двобою визначився у серії післяматчевих пенальті. Більш точнішими були гравці Полісся, які вперше стали півфіналістами Кубка України.

Відеоогляд матчу Полісся – Олександрія