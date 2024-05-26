Один з найперспективніших молодих тренерів України очолив Полісся

Житомирське Полісся визначилося з кандидатурою нового головного тренера. Учасника єврокубків від України у сезоні 2024/25 очолить молодий фахівець Імад Ашур.

Новим головним тренером житомирського Полісся став Імад Ашур. Керманича презентували під час зустрічі керівництва клубу зі спортивними журналістами.

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Що відомо про нового тренера Полісся

Попередній виконувач обов'язків головного тренера команди Сергій Шищенко залишиться працювати в структурі клуба. Наразі йому обирають нову посаду.

Імад Ашур не має досвіду роботи з дорослими командами. Раніше він очолював юнацьку команду Дніпра-1 U-19. У минулому сезоні його вихованці посіли третю сходинку в турнірній таблиці.

На думку експертів, Імад Ашур належить до найбільш перспективних молодих тренерів України. 36-річний фахівець виділяється своєю працьовитістю та глибокими знаннями тренувального процесу.

Нагадаємо, що Полісся в останньому турі чемпіонату України обіграло Шахтар з рахунком 2:0 та фінішувало на 5-й сходинці турнірної таблиці. Команда з Житомира виборола право грати в Лізі конференцій.