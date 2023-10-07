Без коментарів: чому не було пресконференції після сенсації УПЛ Полісся – Динамо

У п'ятницю, 6 жовтня, стартував 10-й тур УПЛ-2023/2024. Дебютант першості житомирське Полісся несподівано здобув домашню перемогу над київським Динамо.

До 64-ї хвилини кияни на правах мінімального фаворита володіли переможним рахунком 1:2. Однак протягом наступних шести хвилин Полісся двічі засмутило голкіпера Динамо Георгія Бущана. Голи у його ворота забили Пилип Будківський та Артем Козак.

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Немає приміщення – немає пресконференції

І це попри те, що господарі із 57-ї хвилини грали у меншості після вилучення Євгенія Морозка. Підопічні Мірчі Луческу сенсаційно програли житомирському супернику 3:2. Ця поразка неабияк розгнівала футболістів столичного гранда, особливо це читається в інтерв'ю капітана "біло-синіх" Віталія Буяльського.

Матч Полісся – Динамо відвідав чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який має контракт із житомирським клубом, але ще не дебютував на офіційному рівні в УПЛ. Тепер цей дебют відкладеться через погодження бою проти Тайсона Ф'юрі.

Після поєдинку було ще одне здивування. Головні тренери клубів не прийшли на традиційну післяматчеву пресконференцію. Як виявилось, що коучі Полісся та Динамо просто не мали куди прийти для спілкування з пресою.

Стадіон у Житомирі не облаштований приміщенням для пресконференцій. У такому випадку регламент дозволяє не проводити спілкування із журналістами.

Відзначимо, що завдяки перемозі над киянами Полісся вибилось у лідери УПЛ-2023/2024. За 10 турів житомиряни набрали 19 очок та випередили Шахтар. Щоправда, "гірники" ще не провели свого поєдинку цього туру УПЛ проти Зорі, який перенесли.

Динамо ж із 15 балами йде лише п'ятим. Попереду киян йдуть не лише Полісся та Шахтар, а й Кривбас і Чорноморець.