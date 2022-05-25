На полі покажемо, який наш український дух, – Маліновський про важливість матчу проти Шотландії

Збірна України інтенсивно готується до важливого матчу проти Шотландії. "Синьо-жовті" тренуються у Словенії.

Маліновський: Потрібно буде добре попрацювати перед цими матчами

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів, які якості можуть допомогти команді перемогти Шотландію у матчі плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022.

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Спершу Руслан прокоментував чемпіонство Олександра Зінченка.

"Було дуже хороше навантаження вчора, інтенсивне тренування. Ми готуємось. Потрібно буде добре попрацювати перед цими матчами. Зінченка всі привітають з чемпіонством. Те, що було після матчу – це важливий момент, його підтримав стадіон. Те як він переживає за Україну – це видно по ньому.

Я хочу привітати його з чемпіонством. Вважаю, що це його не останнє чемпіонство. Ті, хто грають в Європі, повинні показувати, який у нас характер. Ми не можемо якісь інші речі робити на полі, але ми можемо показати на полі, який наш український дух і які ми люди всередині", – сказав Маліновський.

Футболіст наголосив, що наразі матч проти Шотландії має надзвичайно важливе значення.

Коли всі приїдуть, почнеться більше тактичних моментів. Ми повинні згадати зв’язки, які були у нас на полі. Будемо готуватись. Цей збір, ці матчі мають трошки більшу вагу, ніж декілька років тому,

– додав гравець Аталанти.

"Синьо-жовті" майже у повному складі

Руслан Маліновський один із перших серед легіонерів прибув у розташування збірної. 24 травня до національної команди доєдналися: Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.

Національна команда майже у повному складі тренується до відбіркового матчу плей-офф та червневих поєдинків Ліги націй у Словенії.

Єдиний, хто досі не приєднався до розташування команди, є Андрій Лунін, який разом з Реалом готується до фіналу Ліги чемпіонів.

1 червня збірна України зіграє у Глазго проти Шотландії у рамках плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. У разі перемоги 5 червня "синьо-жовті" зійдуться у фінальній зустрічі проти Уельсу (5 червня), де визначиться, хто все ж таки поїде до Катару.