Покусав до крові: хокеїст отримав дискваліфікацію за укус під час бійки – відео (18+)

Керівництво НХЛ вирішило дискваліфікувати на п'ять матчів Брендана Лем'є. Гравець під час матчу побився з Брейді Ткачуком, вкусивши його за руку.

Бійка та укус

Інцидент трапився ще в суботу, 27 листопада (ніч на 28 листопада в Україні), коли Лос-Анджелес Кінгс приймали вдома Оттаву Сенаторс. У третьому періоді на льоду спалахнула бійка. Найбільш активну участь в ній взяли саме Брендан Лем'є та Брейді Ткачук.

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Закінчилося все тим, що в один момент Лем'є вкусив за руку свого суперника. Вже коли забіяк розвели, Ткачук показав місце укусу, а на його руці виступила кров.

За цей вчинок Лем'є одразу був вилучений до кінця матчу.

Бійка за участі Лем'є та Ткачука

В НХЛ вирішили покарати Лем'є, дискваліфікувавши його одразу на п'ять матчів. Окрім того, він не отримає зарплату за ці ігри, а гроші (38,75 тисячі доларів) підуть до Фонду екстреної допомоги гравцям.

Батьківськими кроками

Варто додати, що обоє хокеїстів, які побилися – сини легендарних гравців НХЛ. Клод Лем'є чотири рази вигравав Кубок Стенлі. А Кіт Ткачук загалом провів понад тисячу матчів в НХЛ та введений в Зал слави.

При цьому Клод Лем'є вважається одним з найбільш "брудних" хокеїстів в НХЛ. І він свого часу теж кусав суперника. Це сталося у четвертому матчі фіналу Кубка Стенлі сезону 1985/1986, в якому Монреаль грав проти Калгарі. Тоді команда перемогла завдяки єдиній шайбі саме Лем'є, а після фінальної сирени хокеїсти влаштували велику бійку. Саме під час неї Лем'є і вкусив Джимі Пеплінскі за палець.

Загалом арбітри за цю бійку виписали 122 хвилини штрафу гравцям, але вони були чисто символічні, адже гра на той час закінчилася. Ліга ж наклала штрафів на 42 тисячі доларів, але нікого не відсторонила.

Вже в наступному матчі Монреаль знову здобув перемогу з рахунком 4:3 (Лем'є віддав дві результативні передачі), і здобув Кубок Стенлі.

Відтак родина Лем'є стала першою в НХЛ, де батько та син покусали суперника під час матчу.