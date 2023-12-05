Покращить роботу VAR: футбольний м'яч на Євро-2024 повідомить про гру рукою

На чемпіонаті Європи з футболу у 2024 році протестують унікальний м'яч. Він покращить роботу арбітрів VAR.

Футбольний м'яч від Adidas, який використають на чемпіонаті Європи 2024 року, допоможе арбітрам виявляти контакт руки гравців і сигналізувати про офсайд. У м'яч буде вбудований спеціальний мікрочіп із технологією відстеження кінцівок, який може створювати тривимірне зображення футболіста в реальному часі. Ця система VAR дозволить точно визначити, куди саме на тілі гравця потрапив м'яч.

Дивіться також Звуки жіночих стогонів під час жеребкування Євро-2024: стало відомо, що це було

"Розумний" м'яч на Євро-2024

Ця система VAR дозволить точно визначити, куди саме на тілі гравця потрапив м'яч.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу в Катарі вже використовувався м'яч для напівавтоматичної системи визначення офсайду, яка враховує точку удару за допомогою датчика. Зараз така система успішно застосовується в матчах європейських кубків.

Євро-2024 відбудеться 14 червня та триватиме до 14 липня в десяти містах Німеччини: Гамбурзі, Берліні, Лейпцигу, Дортмунді, Гельзенкірхені, Дюссельдорфі, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті та Мюнхені. Нинішнім чемпіоном Європи є збірна Італії, яка перемогла Англію у фіналі Євро-2020.

Україна, у разі кваліфікації, потрапить у групу Е. Її суперниками, у такому випадку, стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.