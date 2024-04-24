Майбутнє Мудрика в Челсі: чи продадуть українця в літнє трансферне вікно

У вівторок, 23 квітня, Челсі зазнало розгромної поразки від Арсенала (5:0). У клубі визначились із долею Михайла Мудрика після історичного фіаско.

У матчі проти Арсенала Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та провів 66 хвилин на полі, після чого його замінили. За час проведений на полі він віддав 14 з 22 точних передач, жодного разу не пробив по воротах, виконав 1 невдалу спробу дриблінгу та двічі перехопив мʼяч.

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Чи залишиться Мудрик в Челсі

Керівництво "біло-синіх" вирішило долю Михайла Мудрика і Ноні Мадуеке в клубі.

Попри нестабільну гру обох протгом 18 місяців з моменту приєднання до команди, Челсі не планує продавати футболістів у літнє трансферне вікно. У керівництві вважають, що обидва гравці мають потенціал значно покращитися в майбутньому.

Тодд Болі та Бехдад Егбалі розщедрилися на колосальні 120 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб підписати Мудрика та Мадуеке в межах своїх витрат за останні два роки. Перший зумів забити лише 6 голів у зіграних 52-х матчах за Челсі, тоді як другий показав трохи кращий результат – забив 7 голів у 39 іграх.

Різні британські ЗМІ сватають Мудрика в інші клуби, але сам Михайло заявив, що щасливий у Лондоні.

У літнє трансферне вікно Челсі має продати деяких гравців складу, щоб відповідати правилам АПЛ щодо прибутку та сталого розвитку.

Нагадаємо, що у 2023 році Михайла Мудрика придбало Челсі у Шахтаря за 70 мільйонів євро з можливими бонусами у розмірі 30 мільйонів.Ця сума стала рекордною в історії трансферів України. Мудрик підписав контракт з Челсі до червня 2031 року.

Наразі "біло-сині" перебувають на 9 позицій в турнірній таблиці АПЛ. Команда набрала 47 балів. Наступний матч Челсі зіграє на виїзді з Астон Віллою. Поєдинок відбудеться 27 квітня о 22:00 за київськиим часом.