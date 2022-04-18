Поки не закінчиться війна, Ломаченко не кине Україну, – дружина Усика

Дружина українського боксера Олександра Усика розповіла про українських зірок сцени та спорту, які стали на захист України. Катерина пригадала Василя Ломаченка.

Катерина Усик: Нікуди їхати не збираються

Катерина Усик зазначила, що жоден російський боксер не зателефонував її чоловіку зі словами підтримки після того, як в Україні розпочалась війна. Дружина боксера похвалила українських зірок, які вступають у тероборону або волонтерство.

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Катерина в інтерв'ю відзначила допомогу світових зірок, а особливо колишнього футболіста Девіда Бекхема, який підтримує Україну та навіть дав свій інстаграм у користування медсестрі з Харкова, який потрапив під сильні обстріли окупантів.

Дружина чемпіона світу розповіла про розмови її чоловіка з іншим українським боксером Ломаченком, який відмовився від титульного бою заради захисту України. Василь з перших днів війни вступив у тероборону рідного Білгород-Дністровського, який захищає до сьогодні.

З ним більше Сашко спілкується, я здебільшого з його дружиною — Оленою. Вони перебувають у рідному місті, і нікуди їхати не збираються. Знаю, що Вася відмовився від чемпіонського бою із Камбососом. Він нам так і сказав: "Поки не закінчиться війна, я не кину Україну",

– сказала Катерина Усик.

Усик теж служив у територіальній обороні, але столиці України. Але згодом виїхав у Європу заради початку підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа.

Відзначимо, що чимало зірок спорту захищають Україну від ворога – Сергій Стаховський, Дмитро Підручний, Анастасія Меркушина, Андрій Богданов та інші.