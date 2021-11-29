Поки Монфіс не бачить: Світоліна вразила фотографією з Кличком на червоній доріжці

Перша ракетка України Еліна Світоліна зачарувала образом, у якому вона з’явилася на одному із благодійних вечорів. Тенісистка також засвітилася із знаменитими чоловіками.

На захід до Еліни прийшли Святослав Вакарчук, Володимир Кличко, Леся Нікітюк, Жан Беленюк та інші медійні особи.

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"26 листопада відбувся благодійний вечір Фонду Еліни Світоліної в Україні. Щаслива, що мої друзі, гості та партнери разом зі мною вболівають за розвиток спорту та майбутнє юних талановитих спортсменів! Я неймовірно вдячна всім, хто приєднався! Окремо хочу подякувати нашим партнерам, які допомогли зробити цей вечір таким особливим", – підписала фото зірка.



Еліна Світоліна та Володимир Кличко / Фото instagram.com/elisvitolina



Еліна Світоліна та Святослав Вакарчук / Фото instagram.com/elisvitolina



Еліна Світоліна та Жан Беленюк / Фото instagram.com/elisvitolina



Еліна Світоліна та Леся Нікітюк / Фото instagram.com/elisvitolina

Що за аукціон Еліни Світоліної