Погба оскаржить свою дискваліфікацію: футболіст повідомив про апеляцію

Півзахисник Ювентуса Поль Погба заявив, що оскаржить свою дискваліфікацію на 4 роки за допінг. Він планує подати апеляцію.

Нагадаємо, що 33-річного півзахисника дискваліфікували на 4 роки за порушення антидопінгових правил. Відповідне рішення стосується матчу між Удінезе та Ювентусом, який відбувся у серпні минулого року, коли у Поля Погба виявили тестостерон під час допінг-контролю.

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Що каже Погба про допінговий скандал

Сам же футболіст заявив, що не погоджується з вердиктом, він назвав його неправильним.

"Я засмучений та шокований, а моє серце розбите через те, що все, що я побудував у своїй професійній ігровій кар’єрі, у мене забрали.

Коли я звільнюся від юридичних обмежень, усе стане зрозумілим, але я ніколи свідомо чи навмисно не приймав жодних добавок, які порушують антидопінгові правила", – заявив він.

Він також наголосив, що не робить нічого такого, аби покращити свою продуктивність, використовуючи заборонені речовини, і ніколи не виявляв неповаги та не обманював колег-спортсменів і вболівальників.

"У зв’язку з рішенням, оголошеним сьогодні, я подам апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS)", – написав Погба в інстаграмі.

Кар'єра футболіста в клубі