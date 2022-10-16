Подвоїв перевагу Реала: Вальверде забив другий гол у матчі з Барселоною: відео удару
16 жовтня 2022 , 18:27Читать новость на русском
На стадіон "Сантьяго Бернабеу" триває матч 9-го туру іспанської Ла Ліги між Реалом та Барселоною. Мадридська команда лідирує за підсумками перешого тайму.
Спершу рахунок відкрив Карім Бензема. Асист на нападника віддав бразильський вінгер Вінісіус Жуніор, пише 24 канал.
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Згодом, на 35-й хвилині матчу мадридський гранд подвоїв свою перевагу. Уругвайський півзахисник Федеріко Вальверде забив другий гол. Асист на уругвайця віддав лівий захисник Ферлан Менді.До слова. Текстову трансляцію матчу можете переглянути за посиланням.
Відео голу