І подумати не могла, – дружина Зінченка зустрілася з легендарним Швайнштайгером

Влада Седан, дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка, взяла інтерв'ю у легендарного футболіста збірної Німеччини Бастіана Швайнштайгера.
У своєму інстаграмі Влада зізналася, що у дитинстві і подумати не могла, що колись буде брати інтерв'ю в такого легендарного футболіста.
До слова
"Гру Бастіана Швайнштайгера я вперше побачила у 2006 році на чемпіонаті світу, коли дивилась матч за третє місце між Німеччиною та Португалією. Я добре пам’ятаю, як тоді 22-річний Басті відзначився двома голами та виконанням штрафного, в результаті якого у португальців трапився автогол.
Мені тоді було 11 і я подумати не могла, що через десяток років буду ділити камеру та мікрофон з легендою німецького футболу. Життя цікава річ", – написала вона.
Кар'єра Швайнштайгера: коротко
- За свою кар'єру півзахисник вісім разів вигравав чемпіонат Німеччини, сім - кубок цієї країни, по два рази Суперкубок і Кубок німецької ліги. Одного разу – Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу, а також Кубок Англії.
- У складі збірної Німеччини був чемпіоном світу в 2014 році. Захищаючи її ж кольори, гравець був срібним і бронзовим призером першості Європи.