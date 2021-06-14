І подумати не могла, – дружина Зінченка зустрілася з легендарним Швайнштайгером

Влада Седан, дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка, взяла інтерв'ю у легендарного футболіста збірної Німеччини Бастіана Швайнштайгера.

У своєму інстаграмі Влада зізналася, що у дитинстві і подумати не могла, що колись буде брати інтерв'ю в такого легендарного футболіста.

До слова

"Гру Бастіана Швайнштайгера я вперше побачила у 2006 році на чемпіонаті світу, коли дивилась матч за третє місце між Німеччиною та Португалією. Я добре пам’ятаю, як тоді 22-річний Басті відзначився двома голами та виконанням штрафного, в результаті якого у португальців трапився автогол.

Мені тоді було 11 і я подумати не могла, що через десяток років буду ділити камеру та мікрофон з легендою німецького футболу. Життя цікава річ", – написала вона.

Кар'єра Швайнштайгера: коротко