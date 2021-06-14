І подумати не могла, – дружина Зінченка зустрілася з легендарним Швайнштайгером

14 червня 2021 , 22:53
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Джерело:

інстаграм Влади Зінченко

Влада Седан, дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка, взяла інтерв'ю у легендарного футболіста збірної Німеччини Бастіана Швайнштайгера.

У своєму інстаграмі Влада зізналася, що у дитинстві і подумати не могла, що колись буде брати інтерв'ю в такого легендарного футболіста.

До слова 

"Гру Бастіана Швайнштайгера я вперше побачила у 2006 році на чемпіонаті світу, коли дивилась матч за третє місце між Німеччиною та Португалією. Я добре пам’ятаю, як тоді 22-річний Басті відзначився двома голами та виконанням штрафного, в результаті якого у португальців трапився автогол.

Мені тоді було 11 і я подумати не могла, що через десяток років буду ділити камеру та мікрофон з легендою німецького футболу. Життя цікава річ", – написала вона.

Кар'єра Швайнштайгера: коротко

  • За свою кар'єру півзахисник вісім разів вигравав чемпіонат Німеччини, сім - кубок цієї країни, по два рази Суперкубок і Кубок німецької ліги. Одного разу – Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу, а також Кубок Англії.
  • У складі збірної Німеччини був чемпіоном світу в 2014 році. Захищаючи її ж кольори, гравець був срібним і бронзовим призером першості Європи.
Автор: Юрій Семенюк