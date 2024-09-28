Серія невдач: Ястремська прикро поступилась на престижному турнірі в Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на хардовому турнірі WTA 1000 в Пекіні. У другому колі спортсменка поступилась представниці Аргентини.

Надея Подороска – Даяна Ястремська 2:1 (7:5, 6:7(4), 6:2)

24-річна спортсменка з Одеси не змогла пробитись у наступний раунд престижного турніру світової Жіночої тенісної асоціації у Пекіні. Українка зазнала шостої поразки поспіль на міжнародних змаганнях, повідомляє 24 канал.

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Зустріч Подороски та Ястремської стала другою у кар'єрі тенісисток. Перший матч завершився перемогою української спортсменки.

Загалом протистояння тривало 2 години та 37 хвилин. Українська тенісистка у цьому матчі здійснила 4 подачі на виліт, зробила 11 подвійних помилок та скористалась 7-ма брейкпоїнтами з 9.

Окрім цього, третій сет було перервано через дощ. У підсумку протистояння перемогу здобула Надея Подороска, яка у наступному раунді зіграє проти Чжен Ціньвень – номер 7 у рейтингу WTA.

Зазначимо, що інші українські тенісистки Марта Костюк та Леся Цуренко також покинули турнір. Однак є і хороші новини, Юлія Стародубцева здобула найбільшу перемогу у своїй кар'єрі.