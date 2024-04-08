Подарунок для Шахтаря: Кривбас втратив очки в домашньому матчі з Ворсклою

На стадіоні "Гірник" у Кривому Розі відбувся поєдинок 23-го туру української Прем'єр-ліги між місцевим Кривбасом та полтавською Ворсклою. Зустріч завершилася нічиєю.

Кривбас – Ворскла – 1:1

Голи: Соса, 22, пенальті – Степанюк, 30

У межах 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між криворізьким Кривбасом та полтавською Ворсклою. Команди розписали мирову, по разу забивши в першому таймі, пише 24 Канал.

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На екваторі першого тайму Кривбас заробив пенальті: після прострілу Кожушка м'яч влучив у руку Хрипчуку, через що рефері без вагань вказав на одинадцятиметрову позначку.

Вирок арбітра виконав Соса, який влучив у лівий кут – Павло Ісенко неодноразово рятував полтавців під час пенальті, але цього разу він не дотягнувся до м'яча.

Утім, Ворскла зуміла відновити статус-кво ще до перерви. Данило Бескоровайний не зміг перервати передачу на Руслана Степанюка і форвард реалізував вихід на побачення з голкіпером, скориставшись провалом в обороні суперника.

1:1 – нічия, яка майже шанси Кривбаса нав'язати боротьбу Шахтарю у чемпіонській гонці. "Гірники" мають над криворіжцями не лише два очки гандикапу, а й аж два поєдинки в запасі.

Відеоогляд матчу Кривбас – Ворскла