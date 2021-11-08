Подарунки від суперниць: Світоліна ще має шанс поїхати на Підсумковий турнір WTA
Джерело:24 канал
Еліна Світоліна ще не втратила усі шанси на участю у Підсумковому турнірі WTA. Відмова та травми суперниць збільшують можливість української тенісистки поїхати у Мексику.
У статусі другої запасної
Ще одна тенісистка відмовилась від участі у Підсумковому турнірі WTA. Представниця Тунісу Онс Жабер не поїде у Мексику у ролі запасної. Про це вона повідомила на своїй сторінці у твітері.
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Однак травма Жабер не дозволить їй це зробити. Туніска через пошкодження була змушена знятись із двох турнірів.
Мені прикро повідомити те, що я не зможу поїхати до Гвадалахари у статусі запасної. Мені потрібно більше часу, щоб відновитися і підготуватися до наступного сезону. Я дуже пишаюся досягненням і своїм найкращим рейтингом у світі – 7! Дякую за підтримку та до зустрічі наступного року!,
– написала Жабер.
Це може стати чудовим подарунком для першої ракетки України Еліни Світоліної, яка через не надто вдалі виступи у цьому сезоні не змогла пробитись на пряму через топ-8 найкращих тенісисток. Українка після цієї відмови перебуває у статусі другої запасної. Першою ж є росіянка Анастасія Павлюченкова.
Однак поїздка першого номеру Росії теж під загрозою. Павлюченкова через травму не змогла зіграти у фіналі Біллі Джин Кінг проти швейцарських суперниць. Натомість замість неї на корт вийшла Людмила Самсонова – четвертий номер збірної. Наразі невідомо, наскільки серйозне пошкодження в опонентки Світоліної.
Також участь у Підсумковому турнірі вже точно не візьме перша ракетка світу з Австралії Ешлі Барті. А японка Наомі Осака лише нещодавно відновила тренування після тривалої паузи.Підсумковий турнір WTA відбудеться у Мексиці 10-17 листопада.
Учасниці Підсумкового турніру / Скриншот із сайту WTA
Як Світоліна виступала на Підсумкових турнірах
- Виступи української тенісистки на останньому старті сезону можна назвати дуже вдалими. У 2018 році Еліна тріумфувала на Підсумковому турнірі у Сінгапурі. У фіналі суперницею Світоліної стала непоступлива американка Слоун Стівенс. Першу партію українка навіть віддала опонентці – 3:6. Але вже у двох наступних зібралась та перемоги – двічі по 6:2. Вона стала першою українською тенісисткою, які вдалось таке досягнення.
- Вже наступного року Світоліна пробилась на ці змагання у статусі чемпіонки. Але вдруге поспіль перемогти не вдалось. Цього разу її суперницею була австралійка Ешлі Барті. Тоді це була їх шоста очна зустріч, в якій українка зазнала від австралійки лише першої поразки, але сталось це у головному поєдинку року.
- Світоліна у двох сетах програла суперниці – 4:6, 3:6.