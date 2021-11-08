Подарунки від суперниць: Світоліна ще має шанс поїхати на Підсумковий турнір WTA

Еліна Світоліна ще не втратила усі шанси на участю у Підсумковому турнірі WTA. Відмова та травми суперниць збільшують можливість української тенісистки поїхати у Мексику.

У статусі другої запасної

Ще одна тенісистка відмовилась від участі у Підсумковому турнірі WTA. Представниця Тунісу Онс Жабер не поїде у Мексику у ролі запасної. Про це вона повідомила на своїй сторінці у твітері.

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Однак травма Жабер не дозволить їй це зробити. Туніска через пошкодження була змушена знятись із двох турнірів.

Мені прикро повідомити те, що я не зможу поїхати до Гвадалахари у статусі запасної. Мені потрібно більше часу, щоб відновитися і підготуватися до наступного сезону. Я дуже пишаюся досягненням і своїм найкращим рейтингом у світі – 7! Дякую за підтримку та до зустрічі наступного року!,

– написала Жабер.

Це може стати чудовим подарунком для першої ракетки України Еліни Світоліної, яка через не надто вдалі виступи у цьому сезоні не змогла пробитись на пряму через топ-8 найкращих тенісисток. Українка після цієї відмови перебуває у статусі другої запасної. Першою ж є росіянка Анастасія Павлюченкова.

Однак поїздка першого номеру Росії теж під загрозою. Павлюченкова через травму не змогла зіграти у фіналі Біллі Джин Кінг проти швейцарських суперниць. Натомість замість неї на корт вийшла Людмила Самсонова – четвертий номер збірної. Наразі невідомо, наскільки серйозне пошкодження в опонентки Світоліної.

Також участь у Підсумковому турнірі вже точно не візьме перша ракетка світу з Австралії Ешлі Барті. А японка Наомі Осака лише нещодавно відновила тренування після тривалої паузи.

Підсумковий турнір WTA відбудеться у Мексиці 10-17 листопада.

Учасниці Підсумкового турніру / Скриншот із сайту WTA

Як Світоліна виступала на Підсумкових турнірах