Мудрик залишився без тренера: Почеттіно офіційно покинув Челсі

Лондонський Челсі оголосив про відхід аргентинського тренера Маурісіо Почеттіно. Фахівець відпрацював лише один рік з командою Михайла Мудрика.

Футбольний клуб Челсі та Маурісіо Почеттіно домовилися про розірвання контракту. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Читайте також Відомо, хто замінить Клоппа: Ліверпуль офіційно призначив нового головного тренера

Почеттіно подякували за сезон

Керівництво клубу подякувало аргентинському тренеру за роботу в сезоні 2023/24, а також побажало успіхів у подальшій тренерській кар'єрі.

Почеттіно також прокоментував свій відхід.

Дякую групі власників Челсі та спортивному директору за можливість бути частиною історії цього футбольного клубу. Зараз клуб має хороші можливості для того, щоб продовжувати рухатися вперед у Прем’єр-лізі та Європі в наступні роки,

– сказав Почеттіно.

Разом з аргентинцем команду залишив його тренерський штаб.

У новому сезоні Челсі тренуватиме новий тренер. Наразі клуб відмовився від коментарів щодо призначення нового головного тренера.

Почеттіно на чолі Челсі