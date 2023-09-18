"Мудрик стає кращим": наставник Челсі назвав якості, які треба підтягнути українцю для успіху

Лондонський Челсі вже другий сезон перебуває у скрутному становищі. Команда не може знайти свою гру та знаходиться у нижній половині турнірної таблиці АПЛ.

Свій останній матч у чемпіонаті підопічні Маурісіо Почеттіно знову не змогли виграти. Вони зіграли внічию 0:0 з Борнмутом, за який грає Ілля Забарний.

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Мудрик прогресує, але цього ще недостатньо

Наставник Челсі після поєдинку окремо поговорив про українського вінгера Михайла Мудрика. Аргентинський спеціаліст відзначив прогрес футболіста збірної України та назвав якості, яких поки не вистачає ексгравцю Шахтаря, щоб засяяти в новій команді.

Мудрик стає кращим. Йому ще треба вчитися. Прем'єр-ліга дуже швидка, швидкість гри тут неймовірна. Я думаю, варто говорити про краще розуміння гри, про спробу іноді бути більш пов'язаним із командою. Нам потрібно дати йому час та інструменти для покращення протягом сезону,

– заявив Почеттіно.

Зазначимо, що в матчі проти Борнмута Михайло Мудрик уперше в сезоні-2023/2024 вийшов у стартовому складі своєї команди. Він провів на полі 63 хвилини та створив декілька хороших моментів для партнерів, які не скористалися своїми шансами.

. У перших 5 турах АПЛ Челсі забив лише п'ять голів – востаннє "сині" так мало забивали на даному відрізку у вищому дивізіоні в сезоні-1995/96. Команда наразі посідає 14 місце у турнірній таблиці. Наступний матч Челсі проведе вдома проти Астон Вілли 24 вересня.