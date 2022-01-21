Почали рік з перемоги: Динамо впевнено перемогло Атлетіко – відео матчу

Київське Динамо на іспанському зборі сьогодні провело перший контрольний поєдинок проти клубу Атлетіко Пульпіленьйо, який виступає у п'ятому іспанському дивізіоні. Зустріч завершилася з рахунком 4:0 на користь киян.

Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо 4:0

Голи: Циганков, 66, 77 де Пена, 76, Буяльський, 87

До слова Шахтар несподівано зазнав розгромної поразки у першому матчі на зборах

В основі киян на перший тайм варто відзначити довгоочікуване повернення Бурди, Дубінчака на лівому фланзі захисту та Гармаша не на позиції форварда. Такий склад, здавалося, бачив один одного вперше і цілий тайм пішов на притирку футболістів один до одного. Гра явно здавалася нудною, але, як відомо, видовищність на зборах не потрібна нікому, там задачі інші.

Результат теж не дуже важливий для тренерів, але футболісти змогли порадувати себе і вболівальників розгромом іспанців – в другому таймі на полі з'явилися 11 нових футболістів і Циганков, Буяльский, де Пена та Шапаренко зробили гру. Віктор відзначився двічі, подарував гол Буяльському, ще раз забив де Пена.

Наступний матч на іспанському зборі Динамо зіграє вже в суботу, 22 січня. Суперником стане люксембурзький Расінг.

Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо відео матчу