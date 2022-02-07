Поборов рак та переміг на Олімпіаді-2022: Макс Парро приніс першу золоту медаль Канаді

Першу золоту медаль на Олімпіаді-2022 в Пекіні для Канади здобув сноубордист Макс Парро. Хоча він міг і не виступити на змаганнях.

Боротьба з раком

На Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані Парро виборов срібну нагороду у слоупстайлі. А вже у грудні 2018 року в нього виявили рак – Лімфогранульоматоз або ж лімфому Ходжкіна.

Варте уваги Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати

За шість місяців спортсмен пройшов 12 курсів хіміотерапії. Але це дало результат. Він поборов хворобу і доволі швидко повернувся до змагань.

Вже у серпні 2019 року він виграв X-Games в Норвегії у біг-ейр.

Перемога у Пекіні-2022

Другу свою найбільшу перемогу Парро здобув у Пекіні 7 лютого 2022 року. Він переміг у слоупстайлі на Олімпіаді-2022.

Я більше нічого не сприймаю як належне. Це теж зробило мене кращим сноубордистом. Тепер я намагаюся цінувати кожен день – від дрібних моментів кожного ранку до моєї пристрасті до сноуборду. Тепер я намагаюся усміхатися весь день, і це дає результати. Це приголомшливо,

– заявив після перемоги Парро.

При цьому що у фінал канадець кваліфікувався лише з десятим часом. І в першій спробі не вразив. Але під час другої спроби набрав 90,96 бала, випередивши господаря змагань Су Іміна. Той кваліфікувався у фінал з найкращим результатом, і у другій спробі набрав 88,7 бала. Але цього вистачило лише для срібної нагороди.

Бронзову медаль здобув ще один канадець Марк МакМорріс.

Виступ Макса Парро на Олімпіаді-2022

Тепер для повної колекції Парро слід виграти чемпіонат світу.