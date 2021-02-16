Побив рекорд та став найкращим: яку оцінку за феєричну гру отримав Яремчук

Джерело:24 канал
Український форвард Роман Яремчук провів ідеальний матч за Гент. Футболіст тричі відзначався у воротах Мускрона та став найкращим гравцем у зустрічі.
Нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Гента та віддячив головному наставнику за довіру.
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Вже на 28-й хвилині українець розпочав свою гольову феєрію, яку продовжив вже у другому таймі. У середині другої 45-хвилинки Роман вже асистував на Тіссаудалі, який подвоїв перевагу Гента. А вже під завісу поєдинку знов у центрі уваги опинився форвард господарів з України.
Спершу Яремчук замкнув простріл у воротарському майданчику Мускрона. А вже у доданий арбітром час найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового. Український легіонер Гента поставив яскраву крапку у зустрічі – 4:0.
Такий результативний матч у виконанні Яремчука дозволив йому поповнити гольову скарбничку. Тепер у активі українця 13 голів у цьому сезоні в чемпіонаті Бельгії. Загалом у всіх турнірах забив 16 разів.
Раніше понад 10 голів Роман за сезон в першості не забивав.
Гент – Мускрон: оцінки гравців / Скриншот з WhoScored