Побив рекорд та став найкращим: яку оцінку за феєричну гру отримав Яремчук

Український форвард Роман Яремчук провів ідеальний матч за Гент. Футболіст тричі відзначався у воротах Мускрона та став найкращим гравцем у зустрічі.

Нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Гента та віддячив головному наставнику за довіру.

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Найкращий гравець матчу

Вже на 28-й хвилині українець розпочав свою гольову феєрію, яку продовжив вже у другому таймі. У середині другої 45-хвилинки Роман вже асистував на Тіссаудалі, який подвоїв перевагу Гента. А вже під завісу поєдинку знов у центрі уваги опинився форвард господарів з України.

Спершу Яремчук замкнув простріл у воротарському майданчику Мускрона. А вже у доданий арбітром час найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового. Український легіонер Гента поставив яскраву крапку у зустрічі – 4:0.

Такий результативний матч у виконанні Яремчука дозволив йому поповнити гольову скарбничку. Тепер у активі українця 13 голів у цьому сезоні в чемпіонаті Бельгії. Загалом у всіх турнірах забив 16 разів.

Раніше понад 10 голів Роман за сезон в першості не забивав.

Спеціалізований портал Whoscored високо цінив гру Романа, поставивши йому найвищий та водночас максимальний бал – 10.

25-річний нападник завдав 7 ударів (4 в ствір), зробив 37 передач з точністю 81%. Інший український футболіст Роман Безус отримав 7,5 балів. Загальна оцінка команди – 7.2.



Гент – Мускрон: оцінки гравців / Скриншот з WhoScored