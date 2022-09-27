Побачимо, що скажуть лікарі, – тренер України з біатлону розповів про проблеми у жіночій команді

У вересні відбувся чемпіонат України з літнього біатлону. Однак основна жіноча команда так і не виступили на турнірі.

Кравченко: Такий склад вийшов, тому що виникли проблем

Головний тренер жіночої команди Олександр Кравченко прокоментував відсутність лідерок на турнірі. Він розповів про проблеми у команді.

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Такий склад вийшов, тому що виникли проблеми. Ми думали і планували, що в Сянках буде вся команда. Але в Олени Білосюк в Обертіллаху за десять днів до кінця збору почалися проблеми з коліном. Зараз вона розбирається вдома, що там у неї таке трапилося, тому вона сюди не приїхала. Що стосовно Валі Семеренко, у мене інформація від Ігоря Ященка, вона працює в команді "Б". То вона тут захворіла на зборі, теж лікується. Тому що тут дуже несприятливі погодні умови були, весь час дощ – думаю, від цього захворіла,

– сказав тренер.

Юлія Джима та Ірина Петренко залишилися у Європі.

"Джима залишилася в Європі, вона сюди не їхала. У Іри Петренко зараз вирішуємо питання: у неї загострення хвороби, яка тягнеться з минулого року.

Ми вирішили, що їй краще вилікуватися, щоб вона в нормально стані, здорова приїхала – я розраховую на наступний збір. Але побачимо, що скажуть лікарі і наш лікар команди, і будемо вирішувати", – зазначив Кравченко.

Хто виступив на турнірі

На чемпіонаті України серед основи виступили Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко та Анна Кривонос. Відсутні Юлія Джима, Ірина Петренко, Олена Білосюк та Валентина Семеренко.

Чемпіонами України в спринті стали Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

Наступний збір жіноча збірна України розпочне з 5 жовтня. Команда відправиться до Італії.