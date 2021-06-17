Пляжний футбол: Україна за 20 секунд до кінця матчу перемогла Німеччину у відборі Євроліги

Збірна України з пляжного футболу в матчі відкриття Євроліги-2021 перемогла збірну Німеччини з рахунком 3:2, забивши вирішальний гол за 20 секунд до завершення екстра-тайму.

Україна – Німеччина 3:2

Голи: Зборовський, 3, Пашко, 34, 39 – Бірманн, 15, Корнер, 34

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Окрім України та Німеччині, у групі А також виступають збірні Азербайджану та Португалії. 12 команд, які беруть участь у відбірковому турнірі, розподілені на 3 квартети. За регламентом після групового турніру до Суперфіналу потраплять вісім найкращих команд.

18 червня українці зіграють з Азербайджаном, а 19-го – з Португалією.

Паралельно з чоловічим турніром у Євролізі братиме участь і жіноча збірна України з пляжного футболу, Для якої це буде дебют у таких змаганнях.

Після відбіркового турніру до Суперфіналу Євроліги чоловіча команда України стартує у кваліфікації чемпіонату світу-2021, матчі якої також пройдуть у Назаре.