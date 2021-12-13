Аталанта Маліновського і Барселона дізналися суперників у Лізі Європи: результати жеребкування

13 грудня 2021 , 14:21
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Джерело:

24 канал

У Швейцарії відбулося жеребкування першого в історії стикового раунду Ліги Європи. Пари 1/16 фіналу Ліги Європи – далі в матеріалі.

Участь у жеребкуванні взяли 16 клубів: 8 команд, які посіли друге місце на груповому етапі Ліги Європи, та стільки ж колективів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Під час жеребкування клуби були розділені на два кошики по 8 команд – сіяні та несіяні. Серед сіяних були всі команди з групового етапу Ліги Європи, а серед несіяних – представники Ліги чемпіонів.

Результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи

  • Севілья – Динамо Загреб
  • Аталанта – Олімпіакос
  • РБ Лейпциг – Реал Сосьєдад
  • Барселона – Наполі
  • Зеніт – Бетіс
  • Боруссія Дортмунд – Рейнджерс
  • Шериф – Брага
  • Порту – Лаціо

Дата матчів

Перші матчі – 17 лютого;
Матчі-відповіді – 24 лютого.

До уваги. Переможці восьми пар 1/16 фіналу приєднаються до 1/8 фіналу до восьми переможців груп Ліги Європи.
Автор: Михайло Гема