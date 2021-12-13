Аталанта Маліновського і Барселона дізналися суперників у Лізі Європи: результати жеребкування

У Швейцарії відбулося жеребкування першого в історії стикового раунду Ліги Європи. Пари 1/16 фіналу Ліги Європи – далі в матеріалі.

Участь у жеребкуванні взяли 16 клубів: 8 команд, які посіли друге місце на груповому етапі Ліги Європи, та стільки ж колективів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Варте уваги Атлетико – Баварія, ПСЖ – МЮ: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Під час жеребкування клуби були розділені на два кошики по 8 команд – сіяні та несіяні. Серед сіяних були всі команди з групового етапу Ліги Європи, а серед несіяних – представники Ліги чемпіонів.

Результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи

Севілья – Динамо Загреб

Аталанта – Олімпіакос

РБ Лейпциг – Реал Сосьєдад

Барселона – Наполі

Зеніт – Бетіс

Боруссія Дортмунд – Рейнджерс

Шериф – Брага

Порту – Лаціо

Дата матчів

Перші матчі – 17 лютого;

Матчі-відповіді – 24 лютого.

. Переможці восьми пар 1/16 фіналу приєднаються до 1/8 фіналу до восьми переможців груп Ліги Європи.