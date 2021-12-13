Аталанта Маліновського і Барселона дізналися суперників у Лізі Європи: результати жеребкування
13 грудня 2021 , 14:21Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Швейцарії відбулося жеребкування першого в історії стикового раунду Ліги Європи. Пари 1/16 фіналу Ліги Європи – далі в матеріалі.
Участь у жеребкуванні взяли 16 клубів: 8 команд, які посіли друге місце на груповому етапі Ліги Європи, та стільки ж колективів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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Під час жеребкування клуби були розділені на два кошики по 8 команд – сіяні та несіяні. Серед сіяних були всі команди з групового етапу Ліги Європи, а серед несіяних – представники Ліги чемпіонів.
Результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи
- Севілья – Динамо Загреб
- Аталанта – Олімпіакос
- РБ Лейпциг – Реал Сосьєдад
- Барселона – Наполі
- Зеніт – Бетіс
- Боруссія Дортмунд – Рейнджерс
- Шериф – Брага
- Порту – Лаціо
Дата матчів
Перші матчі – 17 лютого;
Матчі-відповіді – 24 лютого.